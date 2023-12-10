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Финансовая пирамида обнаружена в Свердловской области

Банк России выявил финансовую пирамиду в Свердловской области

10 декабря 2023, 08:31
Фото: Midjourney

Финансовая пирамида обнаружена в Свердловской области

Банк России вычислил в Свердловской области финансовую пирамиду и 20 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности.

Их ЦБ обнаружил в период с января по сентябрь, сообщает пресс-служба уральского отделения ЦБ РФ.

80% из этих организаций — черные кредиторы. Все нарушители закона были внесены в предупредительный список на сайте банка.

Обнаруженная в регионе финансовая пирамида работала под названием «P2P Arbitration». Действовали они без офиса. Представители компании предлагали гражданам «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей.

Известно, что в целом в России ЦБ обнаружил порядка двух тысяч пирамид, 98 из них работали в онлайне.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге создатель финансовой пирамиды обманул граждан на 264,7 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела о финансовой пирамиде в Свердловской области
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#Происшествия#Свердловская область#Криминал#Онлайн#ЦБ РФ#ЦБ#Банк России#Пирамида#Дарья Сорокина
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