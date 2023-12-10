Банк России выявил финансовую пирамиду в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
Их ЦБ обнаружил в период с января по сентябрь, сообщает пресс-служба уральского отделения ЦБ РФ.
80% из этих организаций — черные кредиторы. Все нарушители закона были внесены в предупредительный список на сайте банка.
Обнаруженная в регионе финансовая пирамида работала под названием «P2P Arbitration». Действовали они без офиса. Представители компании предлагали гражданам «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей.
Известно, что в целом в России ЦБ обнаружил порядка двух тысяч пирамид, 98 из них работали в онлайне.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге создатель финансовой пирамиды обманул граждан на 264,7 млн рублей.