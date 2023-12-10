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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

На ряде заправок в Екатеринбурге пропал бензин

Бензина нет на некоторых заправках Екатеринбурга

10 декабря 2023, 08:03
Фото: Midjourney

На ряде заправок в Екатеринбурге пропал бензин

Бензин отсутствует на части заправкок в Екатеринбурге. На это пожаловались местные жители.

Речь идет о заправках ЛУКОЙЛ. На соседних с ними АЗС наблюдаются очереди, пишет Е1.

Очевидцы утверждают, что топлива нет на заправке на Московской, 95. Сотрудники отвечают автомобилистам, что им просто не привозят топлива.

При этом время от времени бензин все же появляется. Однако на всех желающих его не хватает.

Объехали три их заправки — бензина нет, — рассказал екатеринбуржец.

На других заправках в тоже время наблюдался повышенный спрос. Столпились очереди.

На горячей линии ЛУКОЙЛа рассказали, что перебои с поставками действительно наблюдаются, и не только в Екатеринбурге. Когда ситуация разрешится, неизвестно. Также здесь рассказали, что компания применяет дополнительные силы, чтобы поставки бензина ускорились.

Ранее автомобилистам рассказывали, как снизить потребление машиной топлива.

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#Бензин#АЗС#Топливо#Екатеринбург#Очереди#Автомобилисты#Дарья Сорокина#Заправки
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