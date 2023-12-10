Бензина нет на некоторых заправках Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Речь идет о заправках ЛУКОЙЛ. На соседних с ними АЗС наблюдаются очереди, пишет Е1.
Очевидцы утверждают, что топлива нет на заправке на Московской, 95. Сотрудники отвечают автомобилистам, что им просто не привозят топлива.
При этом время от времени бензин все же появляется. Однако на всех желающих его не хватает.
Объехали три их заправки — бензина нет, — рассказал екатеринбуржец.
На других заправках в тоже время наблюдался повышенный спрос. Столпились очереди.
На горячей линии ЛУКОЙЛа рассказали, что перебои с поставками действительно наблюдаются, и не только в Екатеринбурге. Когда ситуация разрешится, неизвестно. Также здесь рассказали, что компания применяет дополнительные силы, чтобы поставки бензина ускорились.
Ранее автомобилистам рассказывали, как снизить потребление машиной топлива.