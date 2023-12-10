Бензина нет на некоторых заправках Екатеринбурга

На горячей линии ЛУКОЙЛа рассказали, что перебои с поставками действительно наблюдаются, и не только в Екатеринбурге. Когда ситуация разрешится, неизвестно. Также здесь рассказали, что компания применяет дополнительные силы, чтобы поставки бензина ускорились.