«Чистая вода» появится в пяти городах Свердловской области в 2024 году

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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Updated Сегодня, 15:03
В Сухом Логу будет возведено три новых объекта, в городах Ивдель и Богданович — по одному. Инновационный проект подразумевает внедрение современных технологий, включая озонирование и полную автоматизацию, сообщает министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
Ранее в программу попали еще пять муниципалитетов региона. На реализацию инициативы из областного бюджета было направлено 85% денежных средств от всего объема.
Напомним, ранее в Первоуральске жители города несколько дней оставались без горячей и холодной воды из-за коммунальной аварии, произошедшей на Нижнесергинском водопроводе. С лета текущего года горожане периодически жалуются на присутствие специфического запаха в воде из-под крана. Обстановка, связанная с водоснабжением в регионе, взята под контроль Следственным комитетом РФ.