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«Чистая вода» появится в пяти городах Свердловской области в 2024 году

«Чистая вода» появится в пяти городах Свердловской области в 2024 году

10 декабря 2023, 14:50
Пять модернизированных станций водоочистки планируется построить в городах Свердловской области в 2024 году в рамках федерального проекта «Чистая вода». Качественной водой в новом году смогут пользоваться жители Богдановича, Ивделя и Сухого Лога.

В Сухом Логу будет возведено три новых объекта, в городах Ивдель и Богданович — по одному. Инновационный проект подразумевает внедрение современных технологий, включая озонирование и полную автоматизацию, сообщает министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Ранее в программу попали еще пять муниципалитетов региона. На реализацию инициативы из областного бюджета было направлено 85% денежных средств от всего объема.

Напомним, ранее в Первоуральске жители города несколько дней оставались без горячей и холодной воды из-за коммунальной аварии, произошедшей на Нижнесергинском водопроводе. С лета текущего года горожане периодически жалуются на присутствие специфического запаха в воде из-под крана. Обстановка, связанная с водоснабжением в регионе, взята под контроль Следственным комитетом РФ.

Глава СК будет следить за исправностью водоснабжения в Первоуральске
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#Первоуральск#Александра Логинова#Свердловская область#Вода#Водоснабжение#ЖКХ#Сухой Лог#Богданович#Ивдель#Водоочистка#Николай Смирнов#Чистая вода#Екатеринбург#Нацпроект "Чистая вода"
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