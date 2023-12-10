«Чистая вода» появится в пяти городах Свердловской области в 2024 году

Напомним, ранее в Первоуральске жители города несколько дней оставались без горячей и холодной воды из-за коммунальной аварии, произошедшей на Нижнесергинском водопроводе. С лета текущего года горожане периодически жалуются на присутствие специфического запаха в воде из-под крана. Обстановка, связанная с водоснабжением в регионе, взята под контроль Следственным комитетом РФ.