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Глава СК взял на контроль состояние сетей водоснабжения в Первоуральске

Глава СК будет следить за исправностью водоснабжения в Первоуральске

10 декабря 2023, 06:47
Фото: 1MI

Глава СК взял на контроль состояние сетей водоснабжения в Первоуральске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием водоснабжения в Первоуральске. Это произошло после аварии на Нижнесергинском водоводе.

Тогда местные жители почти неделю провели без какой-либо воды — не было ни горячего, ни холодного водоснабжения. 7 декабря вода в кранах жителей вновь появилась.

По данным Информационного центра СКР, по состоянию на 9 декабря, в нескольких районах подача воды все же не была возобновлена.

Отмечается, что в ряде квартир еще с июля при включении воды замечается резкий неприятный запах. В связи с этим жители опасаются использовать такую воду в бытовых целях.

В результате Александр Бастрыкин взял этот вопрос на контроль.

Ранее сообщалось, что жители Вагонки в Нижнем Тагиле на некоторое время остались без отопления. Им обещали сделать перерасчет.

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#Происшествия#Первоуральск#Вода#Горячая вода#Холодная вода#Водоснабжение#Первоуральский городской округ#Александр Бастрыкин#Дарья Сорокина
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