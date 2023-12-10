Глава СК будет следить за исправностью водоснабжения в Первоуральске

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Тогда местные жители почти неделю провели без какой-либо воды — не было ни горячего, ни холодного водоснабжения. 7 декабря вода в кранах жителей вновь появилась.
По данным Информационного центра СКР, по состоянию на 9 декабря, в нескольких районах подача воды все же не была возобновлена.
Отмечается, что в ряде квартир еще с июля при включении воды замечается резкий неприятный запах. В связи с этим жители опасаются использовать такую воду в бытовых целях.
В результате Александр Бастрыкин взял этот вопрос на контроль.
Ранее сообщалось, что жители Вагонки в Нижнем Тагиле на некоторое время остались без отопления. Им обещали сделать перерасчет.