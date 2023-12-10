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Тела голых мужчины и девушки найдены в машине на парковке в Екатеринбурге

Голая пара задохнулась угарным газом в машине в Екатеринбурге

10 декабря 2023, 09:51
Фото: Midjourney

Тела голых мужчины и девушки найдены в машине на парковке в Екатеринбурге

31-летний мужчина и 23-летняя девушка были найдены мертвыми в машине на парковке. Это произошло в Екатеринбурге.

Предварительно известно, что они надышались угарным газом. Известно, что их смерть не носит криминального характера. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу пресс-службы СУ СК по Свердловской области Александра Шульгу.

Отметим, что тела были найдены на улице Чкалова в Академическом районе. На месте ЧП опрашиваются очевидцы, тела умерших были направлены на экспертизу. Следователи осматривают машину, в которой произошла трагедия.

Изначально видео с трупами в машине был оопубликовано в сообществе «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что пара полностью раздета, а у мужчины идет пена изо рта. Оба сидели в одинаковом положении. Первыми тела обнаружидили жители дома №231.

Ранее сообщалось, что 77-летний житель Екатеринбурга погиб во время пожара в квартире. Он отравился угарным газом.

5 человек погибли из-за угарного газа в Свердловской области
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#Происшествия#Смерть#Экспертиза#ЧП#Машина#Угарный газ#18+#Екатеринбург#Пара#Дарья Сорокина
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