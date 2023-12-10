Голая пара задохнулась угарным газом в машине в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:54
Предварительно известно, что они надышались угарным газом. Известно, что их смерть не носит криминального характера. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу пресс-службы СУ СК по Свердловской области Александра Шульгу.
Отметим, что тела были найдены на улице Чкалова в Академическом районе. На месте ЧП опрашиваются очевидцы, тела умерших были направлены на экспертизу. Следователи осматривают машину, в которой произошла трагедия.
Изначально видео с трупами в машине был оопубликовано в сообществе «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что пара полностью раздета, а у мужчины идет пена изо рта. Оба сидели в одинаковом положении. Первыми тела обнаружидили жители дома №231.
Ранее сообщалось, что 77-летний житель Екатеринбурга погиб во время пожара в квартире. Он отравился угарным газом.