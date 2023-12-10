tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Грядущее потепление, любовный угар, ОМОН и гей-вечеринка

Грядущее потепление, любовный угар, ОМОН и гей-вечеринка

10 декабря 2023, 15:36
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле на следующей неделе станет теплее. Жителям Вагонки будут учитывать в счетах дни, когда не было отопления. Тагильчан на несколько часов закрыли в «Ласточке», а ОМОН сорвал гей-вечеринку: самое важное, что произошло в выходные дни в Нижнем Тагиле.

На предстоящей рабочей неделе в Нижнем Тагиле ожидается потепление с -30 до -10 градусов. В понедельник, 11 декабря, температура воздуха еще будет держаться на холодной отметке в -28 градусов днем и -36 градусов ночью. Со вторника уже можно ожидать потепление.

В два раза теплее станет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Узнать подробнее

Жителям Дзержинского района, которые остались без отопления в холодные дни из-за аварии на сетях, будет сделан перерасчет. Суммы будут пересмотрены на основе фактического подключения/потребления услуг. Для получения перерасчета жителям необходимо обратиться в управляющие компании и ТСЖ.

Оставшимся без тепла жителям Вагонки в Нижнем Тагиле сделают перерасчет
Узнать подробнее

Тагильчане пожаловались на задержку в работе электрички «Ласточка», которая 8 декабря отправилась из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Пассажиры утверждают, что согласно расписанию, электричка должна была отправиться в 3:44 и прибыть в 5:41, однако в пункт назначения «Ласточка» отправилась на два часа позже.

Жителей Нижнего Тагила заперли в «Ласточке» на несколько часов
Узнать подробнее

В Екатеринбурге обнаружены тела голых молодых людей в машине. 31-летний мужчина и 23-летняя девушка по предварительной версии задохнулись угарным газом. На машину с трупами наткнулись на улице Чкалова в Академическом районе.

Голая пара задохнулась угарным газом в машине в Екатеринбурге
Узнать подробнее

В Екатеринбурге сотрудники ОМОНа провели рейд, они заявились с проверкой в один из гей-клубов города. В самый разгар вечеринки в развлекательном заведении появились оперативники вместе с кинологами и начали проверять документ у посетителей. Во время проверки самого заведения силовики нашли ряд нарушений, связанных с немаркированным алкоголем и табаком. Представители ОМОНа отметили, что это никак не связано с недавним признанием ЛГБТ-сообщества* экстремистским.

Ранее Верховный суд РФ признал ЛГБТ-движение* экстремистским.

* — признано на территории РФ экстремистским.

ОМОН сорвал вечеринку в гей-клубе в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Происшествия#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Смерть#Экспертиза#Потепление#Снег#Температура#Осадки#Алкоголь#Погода#Вода#РЖД#Пассажиры#ЖКХ#Отопление#Дзержинский район#Поезд#ЧП#Окружающая среда#Машина#Коммунальная авария#Задержка#Ласточка#Электричка#Угарный газ#Вечеринка#Тепло#Омон#Морозы#Перерасчет#18+#Екатеринбург#Гей-клуб#Пара#Артем Карнаухов#Рабочая неделя#Деятельность
Подпишитесь
А у вас сколько? Средняя зарплата в Свердловской области составила 61,5 тысячи рублей
Сегодня, 15:06
Оставшимся без тепла жителям Вагонки в Нижнем Тагиле сделают перерасчет
Сегодня, 05:29
Сильные морозы в Свердловской области закончатся не ранее 13 декабря
Вчера, 11:57
Какие мандарины продают в Нижнем Тагиле и как выбрать самые вкусные
8 декабря, 14:27
Сколько стоят услуги астролога в Свердловской области
7 декабря, 11:08
Жителей Верхней Салды пришлось эвакуировать из-за коммунальной аварии
Вчера, 10:33