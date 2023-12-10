Грядущее потепление, любовный угар, ОМОН и гей-вечеринка

В Екатеринбурге сотрудники ОМОНа провели рейд, они заявились с проверкой в один из гей-клубов города. В самый разгар вечеринки в развлекательном заведении появились оперативники вместе с кинологами и начали проверять документ у посетителей. Во время проверки самого заведения силовики нашли ряд нарушений, связанных с немаркированным алкоголем и табаком. Представители ОМОНа отметили, что это никак не связано с недавним признанием ЛГБТ-сообщества* экстремистским.