Грядущее потепление, любовный угар, ОМОН и гей-вечеринка

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
На предстоящей рабочей неделе в Нижнем Тагиле ожидается потепление с -30 до -10 градусов. В понедельник, 11 декабря, температура воздуха еще будет держаться на холодной отметке в -28 градусов днем и -36 градусов ночью. Со вторника уже можно ожидать потепление.
Жителям Дзержинского района, которые остались без отопления в холодные дни из-за аварии на сетях, будет сделан перерасчет. Суммы будут пересмотрены на основе фактического подключения/потребления услуг. Для получения перерасчета жителям необходимо обратиться в управляющие компании и ТСЖ.
Тагильчане пожаловались на задержку в работе электрички «Ласточка», которая 8 декабря отправилась из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Пассажиры утверждают, что согласно расписанию, электричка должна была отправиться в 3:44 и прибыть в 5:41, однако в пункт назначения «Ласточка» отправилась на два часа позже.
В Екатеринбурге обнаружены тела голых молодых людей в машине. 31-летний мужчина и 23-летняя девушка по предварительной версии задохнулись угарным газом. На машину с трупами наткнулись на улице Чкалова в Академическом районе.
В Екатеринбурге сотрудники ОМОНа провели рейд, они заявились с проверкой в один из гей-клубов города. В самый разгар вечеринки в развлекательном заведении появились оперативники вместе с кинологами и начали проверять документ у посетителей. Во время проверки самого заведения силовики нашли ряд нарушений, связанных с немаркированным алкоголем и табаком. Представители ОМОНа отметили, что это никак не связано с недавним признанием ЛГБТ-сообщества* экстремистским.
Ранее Верховный суд РФ признал ЛГБТ-движение* экстремистским.
* — признано на территории РФ экстремистским.