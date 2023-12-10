Напряжение поднято до предела на электростанциях Свердловской области из-за морозов

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Изменения коснулись подстанций Белоярского района, сообщает департамент информационной политики. Мера была применена на подстанциях Глубокая, Летная, Гагарский.
Так власти хотят решить вопрос с перебоями электроэнергии в Белоярском районе. Ранее они происходили из-за холодов, пишет Ура.ру.
Перебои со светом в Свердловской области связаны с повышенной нагрузкой на инфраструктуру из-за заморозков. Проблему ощутили на себе жители поселков Косулино, Рассоха и Прохладный.
Ранее город Березовский рисковал остаться без света в морозную погоду. Энергоснабжающая компания распространила информацию о том, что во многих районах города отключат свет.