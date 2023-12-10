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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Напряжение поднято на электростанциях Свердловской области

Напряжение поднято до предела на электростанциях Свердловской области из-за морозов

10 декабря 2023, 11:32
Фото: 1MI

Напряжение поднято на электростанциях Свердловской области

В Свердловской области специалисты подняли до предела напряжение на электростанциях. Сделано это было из-за морозов.

Изменения коснулись подстанций Белоярского района, сообщает департамент информационной политики. Мера была применена на подстанциях Глубокая, Летная, Гагарский.

Так власти хотят решить вопрос с перебоями электроэнергии в Белоярском районе. Ранее они происходили из-за холодов, пишет Ура.ру.

Перебои со светом в Свердловской области связаны с повышенной нагрузкой на инфраструктуру из-за заморозков. Проблему ощутили на себе жители поселков Косулино, Рассоха и Прохладный.

Ранее город Березовский рисковал остаться без света в морозную погоду. Энергоснабжающая компания распространила информацию о том, что во многих районах города отключат свет.

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#Происшествия#Свердловская область#Холода#Заморозки#Электроэнергия#Инфраструктура#Морозы#Поселки#Дарья Сорокина#Подстанции
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