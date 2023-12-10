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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:06

В Екатеринбурге почти две недели ищут 34-летнего мужчину

Невысокого худощавого мужчину разыскивают в Екатеринбурге

10 декабря 2023, 10:04
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге почти две недели ищут 34-летнего мужчину

34-летнего Геннадия Худи разыскивают в Екатеринбурге. Он пропал еще 28 ноября.

Отмечается, что пропавший может находиться в любом городе. Об этом сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы Геннадия: рост 160 см, он худощав, глаза карие, а волосы черные. Во что он был одет на момент пропажи неизвестно.

Фото: «Лиза Алерт»

Ранее в подъезде Екатеринбурга были найдены три подростка, которых несколько дней искали родители, волонтеры и полиция. Найденные — 12-летний Никита, 14-летний Артем и 11-летний Виктор. Предварительно известно, что мальчики сами ушли из дома, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось.

Поиски пропавшей мамы в хиджабе с детьми прекращены в Екатеринбурге
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