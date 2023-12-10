Невысокого худощавого мужчину разыскивают в Екатеринбурге

Ранее в подъезде Екатеринбурга были найдены три подростка, которых несколько дней искали родители, волонтеры и полиция. Найденные — 12-летний Никита, 14-летний Артем и 11-летний Виктор. Предварительно известно, что мальчики сами ушли из дома, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось.