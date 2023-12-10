Невысокого худощавого мужчину разыскивают в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Отмечается, что пропавший может находиться в любом городе. Об этом сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы Геннадия: рост 160 см, он худощав, глаза карие, а волосы черные. Во что он был одет на момент пропажи неизвестно.
Ранее в подъезде Екатеринбурга были найдены три подростка, которых несколько дней искали родители, волонтеры и полиция. Найденные — 12-летний Никита, 14-летний Артем и 11-летний Виктор. Предварительно известно, что мальчики сами ушли из дома, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось.