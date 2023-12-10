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ОМОН ворвался в гей-клуб Екатеринбурга в разгар вечеринки

ОМОН сорвал вечеринку в гей-клубе в Екатеринбурге

10 декабря 2023, 07:35
Фото: 1MI

ОМОН ворвался в гей-клуб Екатеринбурга в разгар вечеринки

В Екатеринбурге представители ОМОНа нагрянули в один из гей-клубов. Там они провели рейд. Все это происходило в разгар вечеринки.

Известно, что у посетителей проверили документы, а также записали их личные данные, рассказал свидетель событий Ура.ру.

На месте оперативники вместе с кинологами осмотрели производственные и «игровые» помещения. Участник рейда рассказал, что из клуба изымут немаркированный алкоголь. Аналогичное нарушение найдено и с табаком.

Представители ОМОНа, как рассказал источник, нагрянули в клуб после жалоб некоторых жителей. Он отметил, что это никак не связано с недавним признанием ЛГБТ-сообщества* экстремистским.

В пресс-службе УМВД добавили, что полицейские проверили более 10 человек в клубе. Также они изъяли 9 литров алкоголя, не содержащего маркировок. Всего было составлено шесть административных протоколов.

Также на месте вскрылось, что ИП работал, не имея на то разрешений. Ему было предложено закрыть торговую точку. Он согласился.

Ранее Верховный суд РФ признал ЛГБТ-движение* экстремистским.

* — признано на территории РФ экстремистским.

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