Оставшимся без тепла жителям Вагонки в Нижнем Тагиле сделают перерасчет

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Суммы будут перерасчитаны по фактическому подключению/потреблению услуг. Об этом сообщили в Управлении городским хозяйством.
За основу специалисты возьмут те акты, что предоставят управляющие компании и ТСЖ. Жителям необходимо будет обратиться в эти организации.
Отмечается, что работы по заполнению теплотрассы начались.
Напомним, что ранее, 8 декабря, читатели TagilCity.ru сообщали об отсутствии воды и тепла в домах на ул. Окунева, проспектах Вагоностроителей и Ленинградском. Это произошло в результате аварии на улице Энтузиастов.