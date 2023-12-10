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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Перерасчет за отопление сделают жителям Вагонки в Нижнем Тагиле

Оставшимся без тепла жителям Вагонки в Нижнем Тагиле сделают перерасчет

10 декабря 2023, 05:29
Фото: Midjourney

Перерасчет за отопление сделают жителям Вагонки в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле жителям Дзержинского района, которые остались без отопления в морозы, сделают перерасчет. Тепло им отключили из-за аварии на сетях.

Суммы будут перерасчитаны по фактическому подключению/потреблению услуг. Об этом сообщили в Управлении городским хозяйством.

За основу специалисты возьмут те акты, что предоставят управляющие компании и ТСЖ. Жителям необходимо будет обратиться в эти организации.

Отмечается, что работы по заполнению теплотрассы начались.

Напомним, что ранее, 8 декабря, читатели TagilCity.ru сообщали об отсутствии воды и тепла в домах на ул. Окунева, проспектах Вагоностроителей и Ленинградском. Это произошло в результате аварии на улице Энтузиастов.

Дома переключают на резервное отопление из-за коммунальной аварии в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Вода#ЖКХ#Отопление#Дзержинский район#Коммунальная авария#Тепло#Перерасчет#Дарья Сорокина
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