Похолодание вновь придет в Свердловскую область

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
С воскресенья в восточных районах региона температура воздуха вновь начнет понижаться после небольшого потепления, а на юго-западе сохранятся морозы. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что на остальной территории региона будет относительно тепло.
В Екатеринбурге 10 декабря прогнозируется облачная погода с прояснениями без сильных осадков. Весь день температура продержится на отметках от -17 до -19 градусов.
Ранее сообщалось, что в два раза теплее станет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе. В городе ожидается потепление с -30 до -10…-13 градусов. Оно начнется с середины недели.