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Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Морозы вновь придут в Свердловскую область

Похолодание вновь придет в Свердловскую область

10 декабря 2023, 09:20
Фото: Midjourney

Морозы вновь придут в Свердловскую область

Похолодание в Свердловской области снова прогнозируют синоптики. Оно начнется уже с 10 декабря.

С воскресенья в восточных районах региона температура воздуха вновь начнет понижаться после небольшого потепления, а на юго-западе сохранятся морозы. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что на остальной территории региона будет относительно тепло.

В Екатеринбурге 10 декабря прогнозируется облачная погода с прояснениями без сильных осадков. Весь день температура продержится на отметках от -17 до -19 градусов.

Ранее сообщалось, что в два раза теплее станет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе. В городе ожидается потепление с -30 до -10…-13 градусов. Оно начнется с середины недели.

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