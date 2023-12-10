Пропавшие в Екатеринбурге подростки найдены в подъезде

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Нашли их поисковики отряда «Прорыв». Это 12-летний Никита и 14-летний Артем из Чкаловского района, а также 11-летний Виктор, который пропал на пару дней позже. Всех троих нашли в подъезде дома на улице Бисертской.
В поисковом отряде рассказали, что четыре волонтера ночью в мороз -35 градусов выехали на поиски, они обошли 11 многоэтажек. Там они обследовали чердаки и крыши — искали детей.
Проверяли любые теплые углы и помещения. К утру дети были обнаружены в одном из последних домов, — добавили волонтеры.
Подростков никто не обижал, никаких противоправных действий в отношении них не было совершено.
Ранее полицейскими был найден ранее пропавший 18-летний студент из Екатеринбурга. Он находился в другом городе.