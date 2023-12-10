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Updated Сегодня, 06:27

Трое разыскиваемых подростков найдены в подъезде в Екатеринбурге

Пропавшие в Екатеринбурге подростки найдены в подъезде

10 декабря 2023, 06:24
Фото: 1MI

Трое разыскиваемых подростков найдены в подъезде в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в начале декабря пропали трое подростков. Их нашли. Они находились в одном из подъездов города.

Нашли их поисковики отряда «Прорыв». Это 12-летний Никита и 14-летний Артем из Чкаловского района, а также 11-летний Виктор, который пропал на пару дней позже. Всех троих нашли в подъезде дома на улице Бисертской.

В поисковом отряде рассказали, что четыре волонтера ночью в мороз -35 градусов выехали на поиски, они обошли 11 многоэтажек. Там они обследовали чердаки и крыши — искали детей.

Проверяли любые теплые углы и помещения. К утру дети были обнаружены в одном из последних домов, — добавили волонтеры.

Подростков никто не обижал, никаких противоправных действий в отношении них не было совершено.

Ранее полицейскими был найден ранее пропавший 18-летний студент из Екатеринбурга. Он находился в другом городе.

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#Происшествия#Дети#Поиск#Волонтеры#Подъезд#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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