Специалистов на зарплату до 900 тысяч рублей ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В ТОП вакансий декабря вошли врач-стоматолог, личный помощник руководителя и прораб. Это самые высокооплачиваемые предложения. Их зарплаты варьируются от 150 до 900 тысяч рублей.
Самой высокооплачиваемой в настоящее время является специальность врача-стоматолога. Но для этого нужен переезд, так как вакансия открыта в Югорске (ХМАО). Специалисту обещают зарплату от 500 до 900 тысяч рублей. Список высокооплачиваемых вакансий составили эксперты сервиса «Зарплата.ру», пишет Е1.
До 300 тысяч рублей готовы заплатить менеджеру по продажам молочного и пищевого оборудования. От 200 тысяч рублей может получать личный помощник руководителя экофермы. Для этого нужно иметь юридическое образование.
Также 200 тысяч может получать менеджер по работе с клиентами на заводе стального проката. Также работодатели ищут ведущего инженера с зарплатой от 180 тысяч рублей. В ТОП вошла и вакансия прораба отделочных работ с зарплатой от 150 тысяч рублей. Для нее желательно иметь высшее строительное образование.