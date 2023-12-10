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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

В Екатеринбурге ищут специалиста с зарплатой до 900 тысяч

Специалистов на зарплату до 900 тысяч рублей ищут в Екатеринбурге

10 декабря 2023, 10:56
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге ищут специалиста с зарплатой до 900 тысяч

В Екатеринбурге актуальны вакансии с зарплатами до 900 тысяч рублей. Специалисты составили ТОП таких предложений.

В ТОП вакансий декабря вошли врач-стоматолог, личный помощник руководителя и прораб. Это самые высокооплачиваемые предложения. Их зарплаты варьируются от 150 до 900 тысяч рублей.

Самой высокооплачиваемой в настоящее время является специальность врача-стоматолога. Но для этого нужен переезд, так как вакансия открыта в Югорске (ХМАО). Специалисту обещают зарплату от 500 до 900 тысяч рублей. Список высокооплачиваемых вакансий составили эксперты сервиса «Зарплата.ру», пишет Е1.

До 300 тысяч рублей готовы заплатить менеджеру по продажам молочного и пищевого оборудования. От 200 тысяч рублей может получать личный помощник руководителя экофермы. Для этого нужно иметь юридическое образование.

Также 200 тысяч может получать менеджер по работе с клиентами на заводе стального проката. Также работодатели ищут ведущего инженера с зарплатой от 180 тысяч рублей. В ТОП вошла и вакансия прораба отделочных работ с зарплатой от 150 тысяч рублей. Для нее желательно иметь высшее строительное образование.

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