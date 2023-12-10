Специалистов на зарплату до 900 тысяч рублей ищут в Екатеринбурге

Также 200 тысяч может получать менеджер по работе с клиентами на заводе стального проката. Также работодатели ищут ведущего инженера с зарплатой от 180 тысяч рублей. В ТОП вошла и вакансия прораба отделочных работ с зарплатой от 150 тысяч рублей. Для нее желательно иметь высшее строительное образование.