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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Массовая авария произошла на мосту в Екатеринбурге

«Там же медом намазано»: шесть машин столкнулись на мосту в Екатеринбурге

10 декабря 2023, 12:20
Фото: 1MI

Массовая авария произошла на мосту в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Бебелевском мосту произошло ДТП с участием шести автомобилей. О пострадавших не сообщается.

Известно, что авария произошла вечером 9 декабря. Видео с мест событий прислал подписчик сообщества «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, что автомобили стоят с включенной «аварийкой». Выставлены аварийные знаки. На мосту имеются обильные снежные покровы.

Также видно, что авария произошла на полосе с односторонним движением. Пользователи соцсетей удивились, как массовая авария могла произойти на односторонней полосе. Другие же комментаторы сочли такое явление обыденным.

Один разогнался, занесло и унесло вместе с остальными. Там же медом намазано в ночи на газ нажать, — написал екатеринбуржец.

Ранее сообщалось, что аномальные морозы и ДТП парализовали движение трамваев в Екатеринбурге. На улице Луначарского они остановились в обе стороны.

В ГИБДД сообщили подробности ДТП на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге
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#Происшествия#ДТП#Мост#Снег#Соцсети#Трамваи#Морозы#Одностороннее движение#Екатеринбург#Автомобили#Авария#Дарья Сорокина
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