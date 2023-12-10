«Там же медом намазано»: шесть машин столкнулись на мосту в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Известно, что авария произошла вечером 9 декабря. Видео с мест событий прислал подписчик сообщества «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, что автомобили стоят с включенной «аварийкой». Выставлены аварийные знаки. На мосту имеются обильные снежные покровы.
Также видно, что авария произошла на полосе с односторонним движением. Пользователи соцсетей удивились, как массовая авария могла произойти на односторонней полосе. Другие же комментаторы сочли такое явление обыденным.
Один разогнался, занесло и унесло вместе с остальными. Там же медом намазано в ночи на газ нажать, — написал екатеринбуржец.
Ранее сообщалось, что аномальные морозы и ДТП парализовали движение трамваев в Екатеринбурге. На улице Луначарского они остановились в обе стороны.