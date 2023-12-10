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Published Сегодня, 12:38

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Updated Сегодня, 12:41

Труп мужчины в пакете найден в Екатеринбурге

«Тело пролежало в пакете несколько часов»: труп мужчины найден в Екатеринбурге

10 декабря 2023, 12:38
Фото: 1MI

Труп мужчины в пакете найден в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Его тело пролежало в пакете на перекрестке Челюскинцев — Восточная несколько часов, утверждают очевидцы.

Свидетельница событий рассказала, что она ехала на машине, как вдруг обнаружила труп. Возле него на тот момент уже столпились люди, пишет Е1.

Женщина припарковалась неподалеку, чтобы предложить помощь, с собой у нее была аптечка.

Там мужчина лет 60. Голова посинела, пена у рта. Парень стоял рядом, сказал, что давно вызвал скорую. Я стала оценивать состояние мужчины — пульса, дыхания нет, — рассказала очевидица.

Мужчине попытались сделать массаж сердца. Однако прибывшие медики констатировали, что он мертв, причем смерть его наступила мгновенно.

Ранее сообщалось, что 31-летний мужчина и 23-летняя девушка были найдены мертвыми в машине на парковке. Они были полностью голые.

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