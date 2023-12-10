«Тело пролежало в пакете несколько часов»: труп мужчины найден в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Свидетельница событий рассказала, что она ехала на машине, как вдруг обнаружила труп. Возле него на тот момент уже столпились люди, пишет Е1.
Женщина припарковалась неподалеку, чтобы предложить помощь, с собой у нее была аптечка.
Там мужчина лет 60. Голова посинела, пена у рта. Парень стоял рядом, сказал, что давно вызвал скорую. Я стала оценивать состояние мужчины — пульса, дыхания нет, — рассказала очевидица.
Мужчине попытались сделать массаж сердца. Однако прибывшие медики констатировали, что он мертв, причем смерть его наступила мгновенно.
Ранее сообщалось, что 31-летний мужчина и 23-летняя девушка были найдены мертвыми в машине на парковке. Они были полностью голые.