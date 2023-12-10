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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

В два раза теплее станет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

В два раза теплее станет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

10 декабря 2023, 07:02
Фото: Midjourney
Потепление с -30 до -10…-13 градусов ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе.

В понедельник, 11 декабря, днем ожидается -28 градусов, а ночью -36 градусов. Во вторник, 12 декабря, станет немного теплее. Прогнозируется -23 градуса днем. Это следует из данных сайта Гисметео.

Начиная со среды, 13 декабря, в городе начнется потепление. В среду будет -16 градусов днем и -23 ночью. В четверг ожидается -15 градусов, а в пятницу -10 градусов.

При этом всю рабочую неделю, как полагают синоптики, осадков не будет. В выходные потепление сохранится. В оба дня днем ожидается -13 градусов. В воскресенье будет пасмурно, вероятен небольшой снег. Осадки продолжатся и в начале следующей рабочей недели.

Ранее сообщалось, что в регионе объявлено штормовое предупреждение, которое закончится 13 декабря. С этой даты потепление придет в ряд городов области.

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