В два раза теплее станет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

При этом всю рабочую неделю, как полагают синоптики, осадков не будет. В выходные потепление сохранится. В оба дня днем ожидается -13 градусов. В воскресенье будет пасмурно, вероятен небольшой снег. Осадки продолжатся и в начале следующей рабочей недели.