В Краснотурьинске школьник выпил таблетки по рецепту и отравился

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Известно, что мальчик учился в одной из местных школ — в 9 классе. Об этом сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
В полиции сообщили, что проводят проверку. Известно, что сейчас жизни подростка ничего не угрожает. Таблетки, которые он выпил, выписываются строго по рецепту врача.
Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в реанимацию после того, как он отравился психотропным веществом — метадоном. Выяснилось, что вещество употребляли родители малыша и он каким-то образом тоже его попробовал.