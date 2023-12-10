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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Девятиклассник отравился таблетками в Краснотурьинске

В Краснотурьинске школьник выпил таблетки по рецепту и отравился

10 декабря 2023, 06:22
Фото: Midjourney

Девятиклассник отравился таблетками в Краснотурьинске

В Краснотурьинске молодой человек выпил рецептурные таблетки и отравился. Школьнику 15 лет. Его госпитализировали, после чего медики спасли ему жизнь.

Известно, что мальчик учился в одной из местных школ — в 9 классе. Об этом сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

В полиции сообщили, что проводят проверку. Известно, что сейчас жизни подростка ничего не угрожает. Таблетки, которые он выпил, выписываются строго по рецепту врача.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в реанимацию после того, как он отравился психотропным веществом — метадоном. Выяснилось, что вещество употребляли родители малыша и он каким-то образом тоже его попробовал.

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