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Published Сегодня, 08:50

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В баре Екатеринбурга произошла драка с выстрелом

Выстрел прогремел во время драки в баре в Екатеринбурге

10 декабря 2023, 08:50
Фото: 1MI

В баре Екатеринбурга произошла драка с выстрелом

В ночь с 9 на 10 декабря в одном из баров Екатеринбурга произошла драка. Во время нее прогремел выстрел.

Все это происходило в заведении Pashkin Bar на улице Розы Люксембург. Об этом рассказал очевидец конфликта, пишет Е1.

По его словам, сначала произошла драка. Охранник стал разнимать мужчин, но безуспешно — драка только прогрессировала, в других посетителей летели стаканы и осколки.

А в какой-то момент, как утверждает очевидец, раздался выстрел. Собравшиеся люди стали кричать и разбегаться в безопасные места.

После этого музыка и свет были выключены, а драка прекратилась. Посетители поторопились покинуть заведение. На место приехала скорая и полиция. Очевидец отметил, что в кого-то из посетителей попали осколки. Также кому-то плеснули водой прямо в лицо.

Персонал сказал, что зачинщики драки оплатят все счета, — рассказал свидетель событий.

В полиции рассказали, что на месте ими был задержан 32-летний мужчина. У него изъяли пистолет. Проводится проверка.

Напомним, ранее студент из Ирака избил бывшую девушку в Екатеринбурге. Он пытался выколоть ей глаз, однако девушка сумела отбиться.

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