Выстрел прогремел во время драки в баре в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Все это происходило в заведении Pashkin Bar на улице Розы Люксембург. Об этом рассказал очевидец конфликта, пишет Е1.
По его словам, сначала произошла драка. Охранник стал разнимать мужчин, но безуспешно — драка только прогрессировала, в других посетителей летели стаканы и осколки.
А в какой-то момент, как утверждает очевидец, раздался выстрел. Собравшиеся люди стали кричать и разбегаться в безопасные места.
После этого музыка и свет были выключены, а драка прекратилась. Посетители поторопились покинуть заведение. На место приехала скорая и полиция. Очевидец отметил, что в кого-то из посетителей попали осколки. Также кому-то плеснули водой прямо в лицо.
Персонал сказал, что зачинщики драки оплатят все счета, — рассказал свидетель событий.
В полиции рассказали, что на месте ими был задержан 32-летний мужчина. У него изъяли пистолет. Проводится проверка.
Напомним, ранее студент из Ирака избил бывшую девушку в Екатеринбурге. Он пытался выколоть ей глаз, однако девушка сумела отбиться.