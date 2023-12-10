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На два часа задержалась «Ласточка» из Екатеринбурга в Нижний Тагил

Жителей Нижнего Тагила заперли в «Ласточке» на несколько часов

10 декабря 2023, 11:31
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

На два часа задержалась «Ласточка» из Екатеринбурга в Нижний Тагил

Жители пожаловались на задержку в работе «Ласточки», курсировавшей 8 декабря из Екатеринбурга в Нижний Тагил.

Пассажиры утверждают, что электричка должна была отправиться в 3:44 и прибыть в 5:41, однако задержалась на два часа. Тагильчане утверждают, что выехали они только примерно в 6:00 и прибыли в Нижний Тагил после 8:00. По их словам, это произошло уже не в первый раз. Об этом пассажиры рассказали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Стояли и ехали в совокупности практически пять часов, вместо положенных двух. Сидели в вагонах несколько часов, словно заложники, и ожидали поездки, — рассказали пассажиры.

Некоторые в процессе ожидания передумали и хотели выйти, но так сделать было нельзя из-за заблокированных дверей поезда. Причина задержки пассажирам неизвестна. В тот день планы некоторых пассажиров сорвались, так как они не приехали ко времени.

В прошлый раз я из-за задержки едва не опоздала на поезд. Мы ехали в Екатеринбург, и она также просто встала примерно на полтора часа. Заменить было нечем. Какой-то получается ненадежный транспорт, — добавила тагильчанка.

В комментариях некоторые пользователи соцсетей написали, что теперь боятся ехать на «Ласточке», так как иногда билет на нее покупается с небольшим временным разрывом с поездом. Таким образом они переживают за то, что поездка может сорваться.

В РЖД сидят не дураки, устранят проблему и отправят «Ласточку» на безопасной скорости, а если не смогут устранить проблему на пути, то отправят по встречному пути, — также пишут пользователи.
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#Происшествия#Нижний Тагил#РЖД#Пассажиры#Поезд#Задержка#Ласточка#Электричка#Дарья Сорокина
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