Жителей Нижнего Тагила заперли в «Ласточке» на несколько часов

Пассажиры утверждают, что электричка должна была отправиться в 3:44 и прибыть в 5:41, однако задержалась на два часа. Тагильчане утверждают, что выехали они только примерно в 6:00 и прибыли в Нижний Тагил после 8:00. По их словам, это произошло уже не в первый раз. Об этом пассажиры рассказали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».