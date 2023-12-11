70 тысяч рублей заплатит жительница Ивделя за стрельбу сына в лицо ребенка

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Мальчик открыл огонь по сверстникам из пневматического пистолета днем 18 января 2023 года. Он совершил несколько выстрелов, пишет ЕАН со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.
Сверстник пытался его остановить, но дебошир выстрелил ему в лицо. У пострадавшего ребенка диагностировали перелом зуба нижней челюсти, а также экстракцию второго зуба нижней челюсти.
Был направлен иск в суд. С родителей стрелявшего потребовали компенсацию. Теперь матери дебошира придется заплатить 70 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка. Также ее привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.
Ранее в Екатеринбурге стрельба произошла в трамвае. Мужчина выстрелил в лицо студента УрФУ.