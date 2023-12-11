70 тысяч рублей заплатит жительница Ивделя за стрельбу сына в лицо ребенка

Был направлен иск в суд. С родителей стрелявшего потребовали компенсацию. Теперь матери дебошира придется заплатить 70 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка. Также ее привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.