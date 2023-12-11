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Published Сегодня, 10:27

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Жительница Ивделя заплатит 70 тысяч за стрельбу сына по детям

70 тысяч рублей заплатит жительница Ивделя за стрельбу сына в лицо ребенка

11 декабря 2023, 10:27
Фото: 1MI

Жительница Ивделя заплатит 70 тысяч за стрельбу сына по детям

В Ивделе женщине, сын которой стрелял из пистолета по сверстникам, придется заплатить моральную компенсацию пострадавшим. Стрелявшему 11 лет.

Мальчик открыл огонь по сверстникам из пневматического пистолета днем 18 января 2023 года. Он совершил несколько выстрелов, пишет ЕАН со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.

Сверстник пытался его остановить, но дебошир выстрелил ему в лицо. У пострадавшего ребенка диагностировали перелом зуба нижней челюсти, а также экстракцию второго зуба нижней челюсти.

Был направлен иск в суд. С родителей стрелявшего потребовали компенсацию. Теперь матери дебошира придется заплатить 70 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка. Также ее привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

Ранее в Екатеринбурге стрельба произошла в трамвае. Мужчина выстрелил в лицо студента УрФУ.

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