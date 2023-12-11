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Published Сегодня, 17:50

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

Фармацевтика в России: динамичный рост продаж и мировое лидерство зарубежных компаний

11 декабря 2023, 17:50
На фармацевтическом рынке отмечается двузначный рост объема продаж, сохраняя лидерство зарубежных компаний Bayer и Stada в коммерческом сегменте России.

Фармацевтическая отрасль играет ключевую роль в экономике, превышая 4,5% объема продаж основных товаров и непродовольственных товаров. Организации, занимающиеся производством лекарств, в октябре 2023 года достигли оборота в 120 млрд рублей. Это подчеркивает важность фармацевтики не только с социальной, но и с экономической точек зрения. Давайте рассмотрим, как отрасль развивается во второй половине 2023 года, с фокусом на аспекты экономики, пишет runews24.ru.

В отличие от многих отраслей, фармацевтическая сфера избежала санкций, что позволило зарубежным поставщикам продолжить поставки лекарств и медицинского оборудования в Россию. Это стало ключевым фактором в стабильном прохождении отраслью сложного 2022 года, учитывая, что половина лекарств на российском рынке является импортной.

Уже к концу первого полугодия 2023 года российский рынок лекарств превзошел прошлогодние результаты. Например, денежный оборот аптек увеличился на 14%, а объем продаж в натуральном выражении — на 11% к конкретному периоду 2022 года.

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