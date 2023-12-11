Фармацевтика в России: динамичный рост продаж и мировое лидерство зарубежных компаний

Фармацевтическая отрасль играет ключевую роль в экономике, превышая 4,5% объема продаж основных товаров и непродовольственных товаров. Организации, занимающиеся производством лекарств, в октябре 2023 года достигли оборота в 120 млрд рублей. Это подчеркивает важность фармацевтики не только с социальной, но и с экономической точек зрения. Давайте рассмотрим, как отрасль развивается во второй половине 2023 года, с фокусом на аспекты экономики, пишет runews24.ru.



В отличие от многих отраслей, фармацевтическая сфера избежала санкций, что позволило зарубежным поставщикам продолжить поставки лекарств и медицинского оборудования в Россию. Это стало ключевым фактором в стабильном прохождении отраслью сложного 2022 года, учитывая, что половина лекарств на российском рынке является импортной.



Уже к концу первого полугодия 2023 года российский рынок лекарств превзошел прошлогодние результаты. Например, денежный оборот аптек увеличился на 14%, а объем продаж в натуральном выражении — на 11% к конкретному периоду 2022 года.