Гуманитарная помощь ко Дню Героев Отечества отправилась из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Второй раз за декабрь уже отправляется большая посылка, сообщает замглавы администрации города Валерий Суров.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в новую партию входят продукты, лекарства, одежда, необходимые предметы, собранные жителями Нижнего Тагила к празднику День защитника Отечества.
Известно, что в конце недели будет отправлена еще одна фура с гуманитарной помощью в ДНР и ЛНР. В этот груз войдут в основном необходимые лекарства и медикаменты.
Ранее сообщалось, что отправка рекордной гумпомощи бойцам СВО задержалась из-за морозов на Урале.