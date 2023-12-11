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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Из Нижнего Тагила отправили гумпомощь бойцам к праздникам

Гуманитарная помощь ко Дню Героев Отечества отправилась из Нижнего Тагила

11 декабря 2023, 13:01
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Из Нижнего Тагила отправили гумпомощь бойцам к праздникам

Из Нижнего Тагила была отправлена новая партия помощи бойцам СВО из региона.

Второй раз за декабрь уже отправляется большая посылка, сообщает замглавы администрации города Валерий Суров.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в новую партию входят продукты, лекарства, одежда, необходимые предметы, собранные жителями Нижнего Тагила к празднику День защитника Отечества.

Известно, что в конце недели будет отправлена еще одна фура с гуманитарной помощью в ДНР и ЛНР. В этот груз войдут в основном необходимые лекарства и медикаменты.

Ранее сообщалось, что отправка рекордной гумпомощи бойцам СВО задержалась из-за морозов на Урале.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Помощь#Боец#СВО#Камилла Булгакова
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