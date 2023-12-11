Хоккеист спас сбитую собаку на трассе под Верхней Пышмой

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Собака была замечена на обочине 9 декабря примерно в 15:00. Животное лежало и не могло встать. Об этом сообщается в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».
Автомобилисты рассказали, что когда они остановились, чтобы помочь собаке, рядом уже был хоккеист Игорь, который проезжал мимо. Мужчина отвез пса в ветеринарную клинику.
Переломов у пса не диагностировали, а только ушибы. Также у него был истощен организм. После того, как ветеринар оказал собаке помощь, Игорь взял ее на передержку и восстановление. Теперь псу ищут хозяев.
Ранее сообщалось, что спасатель из Нижнего Тагила вынес из огня двух собак. Они были заперты в квартире.