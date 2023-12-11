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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Под Верхней Пышмой водитель сбил собаку и уехал

Хоккеист спас сбитую собаку на трассе под Верхней Пышмой

11 декабря 2023, 09:15
Фото: «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»

Под Верхней Пышмой водитель сбил собаку и уехал

Под Верхней Пышмой водитель сбил собаку и покинул место аварии. Ее подобрали другие люди и отвезли к ветеринару.

Собака была замечена на обочине 9 декабря примерно в 15:00. Животное лежало и не могло встать. Об этом сообщается в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».

Фото: «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»

Автомобилисты рассказали, что когда они остановились, чтобы помочь собаке, рядом уже был хоккеист Игорь, который проезжал мимо. Мужчина отвез пса в ветеринарную клинику.

Переломов у пса не диагностировали, а только ушибы. Также у него был истощен организм. После того, как ветеринар оказал собаке помощь, Игорь взял ее на передержку и восстановление. Теперь псу ищут хозяев.

Ранее сообщалось, что спасатель из Нижнего Тагила вынес из огня двух собак. Они были заперты в квартире.

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#Происшествия#Ветеринар#Верхняя Пышма#Трасса#Водитель#Собака#Восстановление#Передержка#Хозяева#Обочина#Дарья Сорокина
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