Из-за морозов в Екатеринбурге замедлен электротранспорт

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Было введено ограничение скорости движения. Для троллейбусов — до 25 километров в час, для трамваев — до 20 километров в час. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.
А морозы в регионе, согласно сводкам прогноза погоды, пока продолжатся. К примеру, 11 декабря днем в уральской столице будет порядка -30 градусов, а ночью -35 градусов.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области специалисты подняли до предела напряжение на электростанциях. Сделано это было из-за морозов.