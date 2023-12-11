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Электротранспорт замедлен в Екатеринбурге из-за морозов

Из-за морозов в Екатеринбурге замедлен электротранспорт

11 декабря 2023, 08:08
Фото: 1MI

Электротранспорт замедлен в Екатеринбурге из-за морозов

Власти Екатеринбурга замедлили движение электротранспорта. Мера была принята из-за сильных морозов.

Было введено ограничение скорости движения. Для троллейбусов — до 25 километров в час, для трамваев — до 20 километров в час. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.

А морозы в регионе, согласно сводкам прогноза погоды, пока продолжатся. К примеру, 11 декабря днем в уральской столице будет порядка -30 градусов, а ночью -35 градусов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области специалисты подняли до предела напряжение на электростанциях. Сделано это было из-за морозов.

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#Транспорт#Погода#Трамваи#Электротранспорт#Морозы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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