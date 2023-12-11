tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

В Нижнем Тагиле зарплата младших воспитателей с октября увеличена на 10,9%

Как увеличилась зарплата младших воспитателей в Нижнем Тагиле в 2023 году

11 декабря 2023, 15:43
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле зарплата младших воспитателей с октября увеличена на 10,9%

Заработная плата младших воспитателей в Нижнем Тагиле возросла на 28% по сравнению с выплатами прошлого года. Прибавка к зарплате осуществляется второй год подряд за счет дополнительных средств, которые Нижнему Тагилу предоставляет область.

Средняя зарплата нянечек в Нижнем Тагиле до 2023 года, по официальным данным, составляла 18 000 рублей. На деле же эта сумма была еще меньше после вычета налога 13% и оплаты за питание. Проблема была услышана и в 2022 году глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой выделить дополнительные средства на зарплату младшим воспитателям.

Мамина работа: сколько получают младшие воспитатели в детсадах Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Данные обращения были учтены, и с 2022 года Нижнему Тагилу выделяются дополнительные средства, что позволило увеличить заработную плату младшим воспитателям, сообщили редакции TagilCity.ru в управлении образования.

Уровень средней заработной платы за 9 месяцев 2023 года составил 25 378 рублей. С 1 октября проведена индексация заработной платы на 10,9%, — рассказал редакции TagilCity.ru начальник управления Татьяна Удинцева.

Численность младших воспитателей в детских садах Нижнего Тагила — 1463 ставки, сообщили редакции в управлении образования. Как пояснили в мэрии, в настоящее время вакансии младших воспитателей действительно существуют, так как на эту должность могут быть приняты только работники, отвечающие квалификационным требованиям — наличие среднего профессионального образования или наличие профессиональной подготовки в области образования и педагогики.

Нянечки в детских садах Екатеринбурга стали зарабатывать больше. Но не на много
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Работа#Татьяна Удинцева#Воспитатель#Администрация Нижнего Тагила#Юлия Степанова#Детсад#Младший воспитатель#Нянечки#Детский сад
Подпишитесь
Аммиак в воздухе и нарушения ВГОКа. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:44
Мутные схемы: силовики проводят рейды по риэлторским фирмам в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:34
Аналитики посчитали среднюю стоимость «новогоднего стола» в Свердловской области
Сегодня, 09:29
Вместо иномарок депутатам Госдумы от Свердловской области выдадут Lada Granta
Сегодня, 14:36
На 20 млн больше будет потрачено на зарплату спасателей и ЕДДС в Нижнем Тагиле в 2024
Сегодня, 14:21
Работу транспорта в Екатеринбурге будет контролировать специальный штаб
Сегодня, 13:44