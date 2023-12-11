Как увеличилась зарплата младших воспитателей в Нижнем Тагиле в 2023 году

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Средняя зарплата нянечек в Нижнем Тагиле до 2023 года, по официальным данным, составляла 18 000 рублей. На деле же эта сумма была еще меньше после вычета налога 13% и оплаты за питание. Проблема была услышана и в 2022 году глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой выделить дополнительные средства на зарплату младшим воспитателям.
Данные обращения были учтены, и с 2022 года Нижнему Тагилу выделяются дополнительные средства, что позволило увеличить заработную плату младшим воспитателям, сообщили редакции TagilCity.ru в управлении образования.
Уровень средней заработной платы за 9 месяцев 2023 года составил 25 378 рублей. С 1 октября проведена индексация заработной платы на 10,9%, — рассказал редакции TagilCity.ru начальник управления Татьяна Удинцева.
Численность младших воспитателей в детских садах Нижнего Тагила — 1463 ставки, сообщили редакции в управлении образования. Как пояснили в мэрии, в настоящее время вакансии младших воспитателей действительно существуют, так как на эту должность могут быть приняты только работники, отвечающие квалификационным требованиям — наличие среднего профессионального образования или наличие профессиональной подготовки в области образования и педагогики.