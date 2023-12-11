Как увеличилась зарплата младших воспитателей в Нижнем Тагиле в 2023 году

Средняя зарплата нянечек в Нижнем Тагиле до 2023 года, по официальным данным, составляла 18 000 рублей. На деле же эта сумма была еще меньше после вычета налога 13% и оплаты за питание. Проблема была услышана и в 2022 году глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой выделить дополнительные средства на зарплату младшим воспитателям.