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Ожог стоп получил житель Екатеринбурга во время сна

Кипяток ошпарил жителя Екатеринбурга во время дневного сна

11 декабря 2023, 12:46
Фото: 1MI

Ожог стоп получил житель Екатеринбурга во время сна

В одной из квартир на улице Мичурина в Екатеринбурге произошло ЧП: во время коммунальной аварии пострадал местный житель Владимир. Его ошпарило кипятком. У мужчины диагностировали ожоги стоп.

Известно, что в свой выходной день Владимир решил вздремнуть днем. Когда он проснулся, то увидел, что квартира стала похожа на сауну — ее залило кипятком, пишет «КП-Екатеринбург».

По полу и стенам струился кипяток, который обжег Владимиру стопы. Отмечается, что ЧП произошло примерно в 18:00 в пятиэтажном доме, который был построен 30 лет назад.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в связи с морозами была увеличена температура горячей воды в кране.

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#Происшествия#Кипяток#18+#Екатеринбург#Ожог#Стопы#Дарья Сорокина
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