Кипяток ошпарил жителя Екатеринбурга во время дневного сна

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Известно, что в свой выходной день Владимир решил вздремнуть днем. Когда он проснулся, то увидел, что квартира стала похожа на сауну — ее залило кипятком, пишет «КП-Екатеринбург».
По полу и стенам струился кипяток, который обжег Владимиру стопы. Отмечается, что ЧП произошло примерно в 18:00 в пятиэтажном доме, который был построен 30 лет назад.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в связи с морозами была увеличена температура горячей воды в кране.