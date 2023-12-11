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На ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге скапливаются огромные очереди

Клиенты недовольны: на ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге огромные очереди

11 декабря 2023, 05:59
Фото: 1MI

На ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге скапливаются огромные очереди

В Екатеринбурге на пунктах выдачи Wildberries из-за новых введенных правил образовываются большие очереди.

У маркетплейса сменилось региональное руководство, которое увеличило лимиты на количество заказов на один ПВЗ — с 500 до 1200. При этом площадь пунктов выдачи не была учтена, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

В связи с этим для всех доставленных заказов не хватает ячеек, в помещениях стоят коробки с товарами, которые заказывают горожане. Из-за этого образовываются большие очереди. Возмущенные клиенты оставляют плохие отзывы, а сотрудников пунктов выдачи за это штрафуют.

Сотрудники, недовольные условиями работы, стали отказываться выходить на смену и думают об уходе. При этом, по словам начальства, количество ПВЗ увеличивают и расширяют штат работников.

Напомним, 4 декабря 2023 года в Екатеринбурге местные жители обнаружили открытый, но при этом пустой пункт выдачи Wildberries. Как оказалось, его сотрудник ушел, оставив помещение открытым.

Жители Екатеринбурга вынуждены стоять на улице в огромной очереди на ПВЗ Wildberries
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