Клиенты недовольны: на ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге огромные очереди

В связи с этим для всех доставленных заказов не хватает ячеек, в помещениях стоят коробки с товарами, которые заказывают горожане. Из-за этого образовываются большие очереди. Возмущенные клиенты оставляют плохие отзывы, а сотрудников пунктов выдачи за это штрафуют.