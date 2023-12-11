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Загорелся частный дом в Верхней Пышме

Клубы дыма: в частном доме в Верхней Пышме произошел пожар

11 декабря 2023, 03:47
Фото: Midjourney

Загорелся частный дом в Верхней Пышме

В частном доме в Верхней Пышме случился пожар. Возгорание произошло на улице Парижской Коммуны ночью 11 декабря 2023 года.

Тушить огонь в доме приехали сотрудники пожарной службы на трех машинах. В небе видно густые клубы дыма. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «ВСалде».

Видео: Группа ВКонтакте «ВСалде»

К месту ЧП приехали сотрудники скорой помощи. Подробности случившегося инцидента, а также размер нанесенного ущерба неизвестны. Нет сведений и о наличии или отсутствии пострадавших.

Напомним, 8 декабря в саду под Екатеринбургом случилось возгорание, в результате которого пострадали четверо детей и их мать. Всех пострадавших отвезли в медучреждение для оказания помощи. Причина пожара еще не установлена.

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