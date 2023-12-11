Кот в Екатеринбурге чуть не остался без хвоста. Он примерз к подоконнику

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Кот уснул, находясь на подоконнике, а когда он проснулся — оказалось, что его хвост примерз, пишет Е1.
Хозяйка питомца спасла кота, вооружившись феном. Екатеринбурженка отогрела хвост животного, в результате чего он остался целым. При этом кот остался лежать на своем любимом месте, где у него находится лежанка.
Напомним, в сентябре 2023 года в Ревде черный кот, который находился в квартире, погиб после того, как взорвалась микроволновка. В момент происшествия, кроме животного, в квартире больше никого не было.