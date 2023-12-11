Лера Кудрявцева вернулась домой после лечения в Минске

Ранее сама Лера рассказала, что начала подозревать заболевание 2 декабря, но проигнорировала его. В день госпитализации у нее поднялась высокая температура, но она все равно продолжала работать. Сейчас ведущая осознала свою ошибку и понимает, что ей нужно следовать рекомендациям врача и выполнять прописанный курс антибиотиков.