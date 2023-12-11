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Updated Сегодня, 16:59

Лера Кудрявцева вернулась домой после лечения в Минске

Лера Кудрявцева вернулась домой после лечения в Минске

11 декабря 2023, 16:56
Ведущая «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева попала в больницу с воспалением легких в Минске, но уже на следующий день вернулась домой и чувствует себя лучше, однако ей необходимо следовать рекомендациям врачей и принимать антибиотики.

Телеведущая Лера Кудрявцева заболела воспалением легких во время своей поездки в Минск. Из-за этого ей пришлось отложить свои планы и оказаться в больнице. После короткого пребывания в белорусской больнице, звезда вернулась домой на следующий день. Ее состояние было стабильным, сообщает интерне-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сама Лера рассказала, что начала подозревать заболевание 2 декабря, но проигнорировала его. В день госпитализации у нее поднялась высокая температура, но она все равно продолжала работать. Сейчас ведущая осознала свою ошибку и понимает, что ей нужно следовать рекомендациям врача и выполнять прописанный курс антибиотиков.

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