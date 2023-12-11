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Published Сегодня, 09:38

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Updated Сегодня, 09:41

В Екатеринбурге разыскивается задолжавшая детям 1,3 млн мать

Мать из Екатеринбурга задолжала детям 1,3 миллиона рублей

11 декабря 2023, 09:38
Фото: ФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге разыскивается задолжавшая детям 1,3 млн мать

В Екатеринбурге в розыск объявили мать двоих детей, которая задолжала им 1,3 млн рублей. Разыскиваемой 43 года. Ее зовут Любовь Чернова.

У женщины двое детей — девочка и мальчик. Они воспитываются в детдоме Нижнего Тагила. Их мать лишена родительских прав, при этом алименты она не платит и теперь находится в розыске, сообщили судебные приставы Свердловской области.

Известно, что она постоянно меняет города жительства. Проживает то в Екатеринбурге, то в Челябинске. Известен еще один факт из биографии Любови — два года назад она родила ребенка, который погиб спустя полгода. Недавно она лечилась в центре для зависимых в Челябинске.

Всех тех, кто знает, где может находиться женщина, просят позвонить по телефону: 8 (343) 362-28-68.

Ранее сообщалось что житель Свердловской области отдал 1 млн долга своим детям, испугавшись тюремного срока.

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