Мать из Екатеринбурга задолжала детям 1,3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
У женщины двое детей — девочка и мальчик. Они воспитываются в детдоме Нижнего Тагила. Их мать лишена родительских прав, при этом алименты она не платит и теперь находится в розыске, сообщили судебные приставы Свердловской области.
Известно, что она постоянно меняет города жительства. Проживает то в Екатеринбурге, то в Челябинске. Известен еще один факт из биографии Любови — два года назад она родила ребенка, который погиб спустя полгода. Недавно она лечилась в центре для зависимых в Челябинске.
Всех тех, кто знает, где может находиться женщина, просят позвонить по телефону: 8 (343) 362-28-68.
Ранее сообщалось что житель Свердловской области отдал 1 млн долга своим детям, испугавшись тюремного срока.