Мать из Екатеринбурга задолжала детям 1,3 миллиона рублей

Известно, что она постоянно меняет города жительства. Проживает то в Екатеринбурге, то в Челябинске. Известен еще один факт из биографии Любови — два года назад она родила ребенка, который погиб спустя полгода. Недавно она лечилась в центре для зависимых в Челябинске.