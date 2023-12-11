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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Расходы на спасателей и пожарную безопасность увеличены в Нижнем Тагиле

На 20 млн больше будет потрачено на зарплату спасателей и ЕДДС в Нижнем Тагиле в 2024

11 декабря 2023, 14:21
Фото: 1MI

Расходы на спасателей и пожарную безопасность увеличены в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на 20 миллионов рублей увеличили расходы на Центр защиты населения, Единую дежурно-диспетчерскую службу, а также на противопожарную безопасность в 2024 году. Об этом сообщил заместитель главы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Сообщая о бюджете Нижнего Тагила в разделе национальной безопасности и правоохранительной деятельности, представитель мэрии сообщил, что расходы составят 90,8 миллионов рублей. Это на 20 миллионов рублей больше, чем в 2023 году.

Увеличились расходы по обеспечению деятельности ЕДДС и ЦЗНТ — 11 млн рублей. Это прежде всего индексация заработной платы и увеличение фонда оплаты труда в связи с введением дополнительных ставок в ЕДДС по нормативам, введем постановлением Свердловской области, — рассказал депутатам Алексей Бурдилов.
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Замглав по финансово-экономической политике Алексей БурдиловЗамглав по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов
Замглав по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов
Фото: tagilcity.ru

Помимо этого, по информации замглавы, увеличиваются мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности.

Было 3,2 миллиона рублей, планируем 12,3 миллионов рублей. В оценке расходных полномочий были предусмотрены на обустройство пожарных водоемов в четырех населенных пунктах, — пояснил Бурдилов.
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