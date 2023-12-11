На 20 млн больше будет потрачено на зарплату спасателей и ЕДДС в Нижнем Тагиле в 2024

Расходы на спасателей и пожарную безопасность увеличены в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на 20 миллионов рублей увеличили расходы на Центр защиты населения, Единую дежурно-диспетчерскую службу, а также на противопожарную безопасность в 2024 году. Об этом сообщил заместитель главы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.