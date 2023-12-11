На 20 млн больше будет потрачено на зарплату спасателей и ЕДДС в Нижнем Тагиле в 2024

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Сообщая о бюджете Нижнего Тагила в разделе национальной безопасности и правоохранительной деятельности, представитель мэрии сообщил, что расходы составят 90,8 миллионов рублей. Это на 20 миллионов рублей больше, чем в 2023 году.
Увеличились расходы по обеспечению деятельности ЕДДС и ЦЗНТ — 11 млн рублей. Это прежде всего индексация заработной платы и увеличение фонда оплаты труда в связи с введением дополнительных ставок в ЕДДС по нормативам, введем постановлением Свердловской области, — рассказал депутатам Алексей Бурдилов.
Помимо этого, по информации замглавы, увеличиваются мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности.
Было 3,2 миллиона рублей, планируем 12,3 миллионов рублей. В оценке расходных полномочий были предусмотрены на обустройство пожарных водоемов в четырех населенных пунктах, — пояснил Бурдилов.