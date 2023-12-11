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Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Тюмени беременная дознавательница покончила с собой

«Обвинила мужа в измене»: в Тюмени беременная дознавательница свела счеты с жизнью

11 декабря 2023, 10:00
Фото: Midjourney

В Тюмени беременная дознавательница покончила с собой

В Тюмени беременная дознавательница совершила суицид. До этого она поссорилась с мужем. Когда ее супруг Виктор пришел домой, она обвинила его в измене. Тот сказал, что никогда бы так не поступил.

Тем не менее, женщина решила свести счеты с жизнью. Екатерине было 35 лет, сообщает «Урал Мэш».

В семье воспитывается трое детей: два мальчика и девочка. В момент ЧП они наряжали елку. Пока дети общались с папой, мать вышла на балкон. Нашли ее под окнами мертвой.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила пытался прилюдно покончить с собой после ссоры с возлюбленной. Он забрался на карниз второго этажа здания железнодорожного вокзала. Его удалось спасти.

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