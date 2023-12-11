«Обвинила мужа в измене»: в Тюмени беременная дознавательница свела счеты с жизнью

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Тем не менее, женщина решила свести счеты с жизнью. Екатерине было 35 лет, сообщает «Урал Мэш».
В семье воспитывается трое детей: два мальчика и девочка. В момент ЧП они наряжали елку. Пока дети общались с папой, мать вышла на балкон. Нашли ее под окнами мертвой.
Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила пытался прилюдно покончить с собой после ссоры с возлюбленной. Он забрался на карниз второго этажа здания железнодорожного вокзала. Его удалось спасти.