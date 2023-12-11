«Обвинила мужа в измене»: в Тюмени беременная дознавательница свела счеты с жизнью

В Тюмени беременная дознавательница покончила с собой

В Тюмени беременная дознавательница совершила суицид. До этого она поссорилась с мужем. Когда ее супруг Виктор пришел домой, она обвинила его в измене. Тот сказал, что никогда бы так не поступил.