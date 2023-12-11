Остановка рухнула на мерседес в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Предполагается, что водитель Кia Serato, направляясь по улице Амундсена, допустил столкновение с машиной Opel Astra, которая двигалась попутно Киа. В результате Opel попал на остановку и снес ограждения. Вся остановка упала на Mersedes, который ехал по улице дублеру по Академика Сахарова.
В связи с этим происшествием пассажир Опеля получил травмы различной степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Ранее сообщалось, что трамваи встали из-за ДТП в Нижнем Тагиле.