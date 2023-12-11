Остановка рухнула на мерседес в Екатеринбурге

Предполагается, что водитель Кia Serato, направляясь по улице Амундсена, допустил столкновение с машиной Opel Astra, которая двигалась попутно Киа. В результате Opel попал на остановку и снес ограждения. Вся остановка упала на Mersedes, который ехал по улице дублеру по Академика Сахарова.