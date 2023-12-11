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Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Иномарка влетела в остановку в Екатеринбурге

Остановка рухнула на мерседес в Екатеринбурге

11 декабря 2023, 16:50
Фото: Midjourney

Иномарка влетела в остановку в Екатеринбурге

В Академическом районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП.

Предполагается, что водитель Кia Serato, направляясь по улице Амундсена, допустил столкновение с машиной Opel Astra, которая двигалась попутно Киа. В результате Opel попал на остановку и снес ограждения. Вся остановка упала на Mersedes, который ехал по улице дублеру по Академика Сахарова.

В связи с этим происшествием пассажир Опеля получил травмы различной степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Ранее сообщалось, что трамваи встали из-за ДТП в Нижнем Тагиле.

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