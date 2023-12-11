Пермская ЦБК начинает готовить будущих сотрудников со школы

Например, в школе № 123 реализуется программа «Наш проект». Уже в течение двух лет наставники из числа сотрудников ПЦБК внедряют систему допобразования, которая мотивирует учеников к трудоустройству на комбинате. Ребята посещают мастер-классы и экскурсии, а в ходе факультативных занятий изучают программирование, экономику, экологию и инженерию. В текущем году более 70 выпускников школы поступили в учреждения среднего профессионального образования для обучения по специальностям, потенциально востребованным на предприятии. Об этом информирует properm.ru.