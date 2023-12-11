Пермская ЦБК начинает готовить будущих сотрудников со школы

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Для решения кадрового вопроса в Пермском крае ПЦБК реализует ряд стратегий, одна из которых — подготовка будущих специалистов со школьной скамьи.
Например, в школе № 123 реализуется программа «Наш проект». Уже в течение двух лет наставники из числа сотрудников ПЦБК внедряют систему допобразования, которая мотивирует учеников к трудоустройству на комбинате. Ребята посещают мастер-классы и экскурсии, а в ходе факультативных занятий изучают программирование, экономику, экологию и инженерию. В текущем году более 70 выпускников школы поступили в учреждения среднего профессионального образования для обучения по специальностям, потенциально востребованным на предприятии. Об этом информирует properm.ru.
Знакомство учащихся вузов и ссузов с цифровым производством и экономикой замкнутого цикла происходит при прохождении увлекательного квеста «Бумажные игры», а также во время конкурсов профмастерства.
Александр Бойченко отмечает, что подготовку кадрового состава для работы на предприятии ПЦБК осуществляет самостоятельно. «Совершенно спокойно нужно относиться к тому, что вложения в 10 человек могут дать только одного сотрудника. А в будущем, конечно, будут нужны мастера, которые владеют сразу несколькими специальностями», — признается он.
Для сотрудников компании ПЦБК организует обучающие мероприятия, последовательно выдерживая курс на развитие корпоративной культуры и реализуя внутренние соцпрограммы. Работникам предоставляется возможность получить дополнительное образование и повысить свою квалификацию, в результате чего их зарплата растет.
В ПЦБК учащиеся и сотрудники вовлечены в работу производственно-образовательного кластера. Среди инновационных проектов наиболее интересно приложение для смартфонов «ПЦБК Класс». В нем собраны базовые курсы для работы в компании, которые должны пройти все новые сотрудники. После обучения для них проводится тестирование в онлайн-формате. Порой один курс проходят сотни специалистов.
Также в ПЦБК действует еще одна перспективная инновация — проектный офис. В сфере модернизации производства ведется командная работа молодых инженеров по крупным и локальным проектам. По ее окончании специалисты выбирают максимально подходящее для них направление деятельности: кто-то комфортно чувствует себя на руководящих должностях, другие предпочитают работать непосредственно на производстве.