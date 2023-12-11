Проект реконструкции моста-плотины в Нижнем Тагиле прошел экспертизу

Планировалось завершить проект до 3 августа 2023 года, однако весной этого года подрядчик попросил о продлении срока на несколько месяцев, что и было сделано. В итоге мэр города Владислав Пинаев заключил, что подрядчик будет выбран в 2024 году. Все работы стартуют следующем году.