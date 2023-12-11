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Мост у Демидовского завода в Нижнем Тагиле будет реконструирован

Проект реконструкции моста-плотины в Нижнем Тагиле прошел экспертизу

11 декабря 2023, 15:30
Фото: Сайт Минкульта РФ

Мост у Демидовского завода в Нижнем Тагиле будет реконструирован

Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области одобрило проект реконструкции моста Нижнетагильского пруда.

При реконструкции будет осуществлена вся замена подпорных стен, каналов, водозаборов. Кроме того, будет перестроена часть дороги и тротуаров. Отмечается, что работы не повредят объекты и исторические памятники.

Планировалось завершить проект до 3 августа 2023 года, однако весной этого года подрядчик попросил о продлении срока на несколько месяцев, что и было сделано. В итоге мэр города Владислав Пинаев заключил, что подрядчик будет выбран в 2024 году. Все работы стартуют следующем году.

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