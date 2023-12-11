Профессор Юрий Лачуга: Россия борется с кризисом в производстве молока

Академик отметил, что Россия идет к восстановлению уровня 1990 года уже 33 года. Несмотря на увеличение производства на 250 тысяч тонн в год, для достижения уровня 1990 года необходимо еще 88 лет. Это объясняется потерей поголовья коров, которое снизилось на 2,6 раза за это время, с 20,5 млн голов в 1990 году до 7,9 млн голов сегодня.