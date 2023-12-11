Профессор Юрий Лачуга: Россия борется с кризисом в производстве молока

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Молоко, как важный ингредиент, сопровождает человека на протяжении всей жизни. Академик РАН, профессор Юрий Фёдорович Лачуга, в беседе с ИА RuNews24.ru поделился информацией о текущем состоянии производства молока в России, проведя параллели с уровнем 1990 года.
В 1990 году Россия производила 55,72 млн тонн молока, в то время как в 2022 году этот показатель снизился до 32,98 млн тонн. Годовые потери в объеме производства молока сегодня составляют 40% по сравнению с уровнем 1990 года.
Профессор Лачуга обратил внимание на влияние этих потерь на потребление молочной продукции в России, отмечая снижение на 40 кг молока и молочных продуктов на человека в год. Он подчеркнул, что промышленность каждый год увеличивает производство молока на 150-250 тысяч тонн, но это недостаточно для восстановления уровня 1990 года.
Академик отметил, что Россия идет к восстановлению уровня 1990 года уже 33 года. Несмотря на увеличение производства на 250 тысяч тонн в год, для достижения уровня 1990 года необходимо еще 88 лет. Это объясняется потерей поголовья коров, которое снизилось на 2,6 раза за это время, с 20,5 млн голов в 1990 году до 7,9 млн голов сегодня.
Профессор подчеркнул важность увеличения производства молока в стране, так как дефицит молока и молочных продуктов в рационе питания становится причиной низкой обеспеченности кальцием, витамином D, калием и белком у населения.