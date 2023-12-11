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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Штаб по контролю за работой транспорта из-за морозов появился в Екатеринбурге

Работу транспорта в Екатеринбурге будет контролировать специальный штаб

11 декабря 2023, 13:44
Фото: Midjourney

Штаб по контролю за работой транспорта из-за морозов появился в Екатеринбурге

В Екатеринбурге создали штаб по контролю за работой транспорта из-за морозов. В городе опять -30 градусов.

Первоочередно холода ударили по работе общественного транспорта. Пассажиры по полчаса ожидают приезжа автобусов, троллейбусов и трамваев. После этого власти рассказали, что часть транспорта просто не выпускается на маршруту из-за аномальных морозов.

При этом заморозки продолжаются. К примеру, в ночь с 11 на 12 декабря ожидается -38 градусов.

Для безопасного транспортного сообщения глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал специальный штаб. В режиме онлайн он будет принимать оперативные меры для обеспечения бесперебойной работы транспорта.

Главный синоптик Урала Галина Шепоренко рассказала, что потепление наступит довольно скоро. Уже с 13 декабря холод постепенно будет уступать веянию южного ветра. Температура сменится на отметки -23… -28 градусов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на рабочей неделе станет в два раза теплее.

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