Работу транспорта в Екатеринбурге будет контролировать специальный штаб

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Первоочередно холода ударили по работе общественного транспорта. Пассажиры по полчаса ожидают приезжа автобусов, троллейбусов и трамваев. После этого власти рассказали, что часть транспорта просто не выпускается на маршруту из-за аномальных морозов.
При этом заморозки продолжаются. К примеру, в ночь с 11 на 12 декабря ожидается -38 градусов.
Для безопасного транспортного сообщения глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал специальный штаб. В режиме онлайн он будет принимать оперативные меры для обеспечения бесперебойной работы транспорта.
Главный синоптик Урала Галина Шепоренко рассказала, что потепление наступит довольно скоро. Уже с 13 декабря холод постепенно будет уступать веянию южного ветра. Температура сменится на отметки -23… -28 градусов.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на рабочей неделе станет в два раза теплее.