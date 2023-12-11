Расширенный консилиум врачей рассмотрит дело Миши Бахтина

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
На заседание будут привлечены ведущие специалисты по лечению больного СМА Миши Бахтина. По данным департамента информполитики, региональный Минздрав находится в постоянном диалоге с родителями ребенка.
В связи с тем, что прецедентов тандемной терапии при СМА в России еще не было, Минздрав предложил провести 19 декабря консилиум. Он состоится на базе Областной детской больницы.
Если здесь выяснится, что в состоянии здоровья малыша нет нарушений, побочных действий препарата, и если родители дадут согласие, то будет продолжена тандемная терапия. Ее смогут проводить с ежеквартальным контролем. Препарат смогут приобрести за счет средств областного бюджета.
Ранее отец Миши Бахтина объявил голодовку и вышел на пикет к зданию регионального Минздрава.