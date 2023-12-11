Расширенный консилиум врачей рассмотрит дело Миши Бахтина

Если здесь выяснится, что в состоянии здоровья малыша нет нарушений, побочных действий препарата, и если родители дадут согласие, то будет продолжена тандемная терапия. Ее смогут проводить с ежеквартальным контролем. Препарат смогут приобрести за счет средств областного бюджета.