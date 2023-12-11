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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Губернатор Свердловской области поручил собрать консилиум по делу Миши Бахтина

Расширенный консилиум врачей рассмотрит дело Миши Бахтина

11 декабря 2023, 07:05
Фото: Midjourney

Губернатор Свердловской области поручил собрать консилиум по делу Миши Бахтина

В Свердловской области состоится расширенный врачебный консилиум по делу Миши Бахтина. Организовать его поручил Минздраву губернатор Евгений Куйвашев.

На заседание будут привлечены ведущие специалисты по лечению больного СМА Миши Бахтина. По данным департамента информполитики, региональный Минздрав находится в постоянном диалоге с родителями ребенка.

В связи с тем, что прецедентов тандемной терапии при СМА в России еще не было, Минздрав предложил провести 19 декабря консилиум. Он состоится на базе Областной детской больницы.

Если здесь выяснится, что в состоянии здоровья малыша нет нарушений, побочных действий препарата, и если родители дадут согласие, то будет продолжена тандемная терапия. Ее смогут проводить с ежеквартальным контролем. Препарат смогут приобрести за счет средств областного бюджета.

Ранее отец Миши Бахтина объявил голодовку и вышел на пикет к зданию регионального Минздрава.

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#Происшествия#Ребенок#Болезнь#Пикет#Екатеринбург#СМА#Дарья Сорокина#Консилиум
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