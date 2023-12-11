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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Сало — отличный способ согреться после прогулки по холоду

Сало — отличный способ согреться после прогулки по холоду

11 декабря 2023, 18:03
Фото: 1MI
Сало, сыр, рыба, овощи и смородина — эти продукты, рекомендованные Роспотребнадзором, помогут быстро восстановить силы и защитить организм от морозов.

Во время сильных морозов Роспотребнадзор рекомендует включить в свой рацион определенные продукты, которые помогут сохранить энергию и восстановить силы. Специалисты отделения Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о полезных продуктах для потребления в морозы, пишет sibdepo.ru.

Один из таких продуктов — сало. Оно помогает быстро восстанавливать силы. Также рекомендуется употреблять сыр, который содержит витамин В12, нормализующий сон и защищающий нервную систему. Это особенно актуально в условиях «питерской погоды» без солнца.

Регулярное употребление рыбы, особенно скумбрии, также является полезным в зимние морозы. Скумбрия имеет мало костей, легко готовится и содержит много жиров, что позволяет быстро восстановить силы.

Эксперты также рекомендуют употреблять овощи и салаты из овощей во время зимних морозов. Свинина, богатая витамином С, также является полезной пищей, а из смородины можно приготовить напитки. Наконец, различные супы могут согреть организм после прогулок по холоду.

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