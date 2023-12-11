Семья попала в ДТП на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Водитель авто Toyota не выдержал дистанцию и врезался в машину Chery. За рулем Toyota находился 37-летний мужчина. Он выбрал небезопасную скорость, не соблюдал дистанцию, и влетел в автомобиль 29-летнего водителя.
Пострадал водитель Chery и два его пассажира, в том числе маленький ребенок. Их отвезли в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
Оба пассажира ехали по всем правилам перевозки. Женщина сидела на переднем сидении и была пристегнута, а ребенок сидел сзади в детском кресле и тоже был пристегнут. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Ранее в Екатеринбурге на Бебелевском мосту произошло ДТП с участием шести автомобилей.