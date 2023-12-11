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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Три человека получили травмы в ДТП в Нижнем Тагиле

Семья попала в ДТП на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле

11 декабря 2023, 12:58
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Три человека получили травмы в ДТП в Нижнем Тагиле

Два взрослых и ребенок пострадали в аварии на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. Она произошла 9 декабря примерно в 14:00.

Водитель авто Toyota не выдержал дистанцию и врезался в машину Chery. За рулем Toyota находился 37-летний мужчина. Он выбрал небезопасную скорость, не соблюдал дистанцию, и влетел в автомобиль 29-летнего водителя.

Пострадал водитель Chery и два его пассажира, в том числе маленький ребенок. Их отвезли в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

Оба пассажира ехали по всем правилам перевозки. Женщина сидела на переднем сидении и была пристегнута, а ребенок сидел сзади в детском кресле и тоже был пристегнут. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Ранее в Екатеринбурге на Бебелевском мосту произошло ДТП с участием шести автомобилей.

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