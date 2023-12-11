tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Екатеринбурженка перепела SHAMAN на вокальном телешоу Первого канала

SHAMAN проиграл преподавательнице из Екатеринбурга на вокальном телешоу

11 декабря 2023, 10:50
Фото: Кадр из шоу «Перепой звезду»

Екатеринбурженка перепела SHAMAN на вокальном телешоу Первого канала

Известный певец SHAMAN выступил на музыкальном проекте Первого канала «Перепой звезду», где уступил победу девушке из Екатеринбурга.

Татьяна Смирнягина одержала победу над музыкантом, прославившимся патриотическими песнями. По словам самого SHAMAN, передача Первого канала «Перепой звезду» показывает талантливых людей.

На программе Смирнягина и SHAMAN спели композицию «Ты моя». Судьи передачи Петр Дранга, Денис Казанский, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова, Лариса Гузеева решили, что жительница Екатеринбурга была лучше. В итоге она победила единогласно.

Согласно правилам шоу, первую часть песни поет непрофессионал, а затем второй куплет исполняет артист. Финал композиций пара поет вместе.

Ранее сообщалось, что самый большой торт приготовит кондитер из Екатеринбурга на шоу «Король десертов».

На шоу «Портал в будущее» в рамках форума «Россия» выступит певец SHAMAN
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Первоуральска выступил в образе звезды 90-х в телешоуПовар из Екатеринбурга победила в телешоу «Битва шефов» с Константином ИвлевымСвердловчанку подозревают в мошенничестве под видом внучки героини телешоу «Слепая»
#Свердловская область#Музыка#Шоу#Шоу-бизнес#Музыканты#Музыкант#Екатеринбург#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Аммиак в воздухе и нарушения ВГОКа. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:44
Мутные схемы: силовики проводят рейды по риэлторским фирмам в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:34
Аналитики посчитали среднюю стоимость «новогоднего стола» в Свердловской области
Сегодня, 09:29
Вместо иномарок депутатам Госдумы от Свердловской области выдадут Lada Granta
Сегодня, 14:36
На 20 млн больше будет потрачено на зарплату спасателей и ЕДДС в Нижнем Тагиле в 2024
Сегодня, 14:21
Работу транспорта в Екатеринбурге будет контролировать специальный штаб
Сегодня, 13:44