SHAMAN проиграл преподавательнице из Екатеринбурга на вокальном телешоу

На программе Смирнягина и SHAMAN спели композицию «Ты моя». Судьи передачи Петр Дранга, Денис Казанский, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова, Лариса Гузеева решили, что жительница Екатеринбурга была лучше. В итоге она победила единогласно.