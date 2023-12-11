SHAMAN проиграл преподавательнице из Екатеринбурга на вокальном телешоу

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Татьяна Смирнягина одержала победу над музыкантом, прославившимся патриотическими песнями. По словам самого SHAMAN, передача Первого канала «Перепой звезду» показывает талантливых людей.
На программе Смирнягина и SHAMAN спели композицию «Ты моя». Судьи передачи Петр Дранга, Денис Казанский, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова, Лариса Гузеева решили, что жительница Екатеринбурга была лучше. В итоге она победила единогласно.
Согласно правилам шоу, первую часть песни поет непрофессионал, а затем второй куплет исполняет артист. Финал композиций пара поет вместе.
Ранее сообщалось, что самый большой торт приготовит кондитер из Екатеринбурга на шоу «Король десертов».