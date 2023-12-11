Школу в центре Екатеринбурга перевели на дистант до конца года

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
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Updated Сегодня, 16:37
В понедельник, 11 декабря, учеников екатеринбургской школы отправили на удаленное обучение до 26 декабря. В приказе ссылаются на действующее законодательство РФ об инфекционных заболеваниях.
Причиной перевода учеников стали не морозы, а заболеваемость коклюшем. Хотя изначально в школе не сообщали подробностей болезни. Более того, родители школьников также не были в курсе.
Все занятий будут проходить на портале «Сферум». За тем, как ученики будут присутствовать на уроках, будут следить.
Ранее сообщалось, что морозы в Свердловской области не отступят еще неделю.