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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

В Екатеринбурге учеников перевели на удаленное обучение из-за инфекции

Школу в центре Екатеринбурга перевели на дистант до конца года

11 декабря 2023, 16:34
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге учеников перевели на удаленное обучение из-за инфекции

В Екатеринбурге школьников учебного заведения № 1 отправили на удаленное обучение до конца декабря текущего года.

В понедельник, 11 декабря, учеников екатеринбургской школы отправили на удаленное обучение до 26 декабря. В приказе ссылаются на действующее законодательство РФ об инфекционных заболеваниях.

Причиной перевода учеников стали не морозы, а заболеваемость коклюшем. Хотя изначально в школе не сообщали подробностей болезни. Более того, родители школьников также не были в курсе.

Все занятий будут проходить на портале «Сферум». За тем, как ученики будут присутствовать на уроках, будут следить.

Ранее сообщалось, что морозы в Свердловской области не отступят еще неделю.

Школа в Екатеринбурге переходит на дистант из-за вспышки кишечной инфекции
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#Общество#Дети#Болезнь#Школа#Екатеринбург#Дистант#Камилла Булгакова
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