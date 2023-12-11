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Updated Сегодня, 03:56

Стало известно, кто погиб в машине в Екатеринбурге

Стали известны личности пары из Екатеринбурга, которая умерла в машине на парковке

11 декабря 2023, 03:56
Фото: 1MI

Стало известно, кто погиб в машине в Екатеринбурге

Стали известны подробности о паре из Екатеринбурга, которая скончалась в автомобиле на парковке в Академическом районе.

Как оказалось, молодому человеку был 31 год, а девушке — 23 года. По словам знакомой умершей екатеринбурженки, она работала в сетевом магазине «Галамарт» промоутером, пишет Е1.

Напомним, 9 декабря 2023 года обнаженных мужчину и девушку нашли мертвыми в автомобиле на парковке. При этом у мужчины было видно пену изо рта.

По предварительным данным, смерть молодых людей не криминальная. Предположительно, екатеринбуржцы скончались вследствие отравления угарным газом. В СК идет следствие по факту инцидента.

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