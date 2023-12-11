Стали известны личности пары из Екатеринбурга, которая умерла в машине на парковке

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Как оказалось, молодому человеку был 31 год, а девушке — 23 года. По словам знакомой умершей екатеринбурженки, она работала в сетевом магазине «Галамарт» промоутером, пишет Е1.
Напомним, 9 декабря 2023 года обнаженных мужчину и девушку нашли мертвыми в автомобиле на парковке. При этом у мужчины было видно пену изо рта.
По предварительным данным, смерть молодых людей не криминальная. Предположительно, екатеринбуржцы скончались вследствие отравления угарным газом. В СК идет следствие по факту инцидента.