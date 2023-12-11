Свердловчан предупредили о новом виде мошенничества

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Оказалось, что аферисты теперь представляются сотрудниками сотовых компаний. В ходе разговора они предлагают людям изменить тариф на более выгодный. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
Когда человек выражает свое согласие, ему приходит код, который просят мошенники. Но на самом деле аферисты получают доступ к личным данным и могут зайти на Госуслуги, где находят всю информацию о человеке.
С помощью этих данных мошенники могут оформить несколько кредитов. В связи с этим нельзя никому предоставлять свои данные и сообщать коды. Нужно убедиться, что звонящий действительно сотрудник банка или сотовой компании.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга продала кроссовер и влезла в кредиты ради мошенников.