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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Свердловской области обнаружили новую схему мошенничества

Свердловчан предупредили о новом виде мошенничества

11 декабря 2023, 14:02
Фото: Midjourney

В Свердловской области обнаружили новую схему мошенничества

В Свердловской области начали появляться новые мошеннические схемы, связанные с операторами сотовой связи.

Оказалось, что аферисты теперь представляются сотрудниками сотовых компаний. В ходе разговора они предлагают людям изменить тариф на более выгодный. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Когда человек выражает свое согласие, ему приходит код, который просят мошенники. Но на самом деле аферисты получают доступ к личным данным и могут зайти на Госуслуги, где находят всю информацию о человеке.

С помощью этих данных мошенники могут оформить несколько кредитов. В связи с этим нельзя никому предоставлять свои данные и сообщать коды. Нужно убедиться, что звонящий действительно сотрудник банка или сотовой компании.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга продала кроссовер и влезла в кредиты ради мошенников.

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