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Хозяйка алабаев из Свердловской области заплатит 62 тысячи за покусанную собаку

Свердловчанка заплатит 62 тысячи хозяину умершей от укусов алабаев собаки

11 декабря 2023, 06:38
Фото: 1MI

Хозяйка алабаев из Свердловской области заплатит 62 тысячи за покусанную собаку

В деревне Мурзинка Свердловской области два алабая напали на 84-летнего местного жителя и его собаку. Инцидент произошел в мае 2022 года.

Мужчина вышел со своей собакой на прогулку. В какой-то момент на них набросились два алабая, которые находились на улице. В результате у пенсионера остались укусы и раны на ноге. Также пострадал его питомец, рассказали в пресс-службе областного суда.

Хозяин отвез пострадавшее животное к ветеринару, где было назначено лечение. Однако через несколько месяцев собака скончалась. Тогда мужчина обратился в районный суд, потребовав взыскать 100 тысяч рублей с хозяйки алабаев.

Суд взыскал с нее 22 тысячи рублей. Истца такое решение не удовлетворило, и он обратился в областной суд. Рассмотрев материалы дела, с женщины в результате взыскали 62 тысячи рублей.

Напомним, в Североуральске родители семилетней девочки отсудили у мэрии 30 тысяч рублей за нападение бездомной собаки на их дочь.

Житель Ревды отсудил более 120 тысяч рублей за нападение алабая
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