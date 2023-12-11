Свердловчанка заплатит 62 тысячи хозяину умершей от укусов алабаев собаки

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Мужчина вышел со своей собакой на прогулку. В какой-то момент на них набросились два алабая, которые находились на улице. В результате у пенсионера остались укусы и раны на ноге. Также пострадал его питомец, рассказали в пресс-службе областного суда.
Хозяин отвез пострадавшее животное к ветеринару, где было назначено лечение. Однако через несколько месяцев собака скончалась. Тогда мужчина обратился в районный суд, потребовав взыскать 100 тысяч рублей с хозяйки алабаев.
Суд взыскал с нее 22 тысячи рублей. Истца такое решение не удовлетворило, и он обратился в областной суд. Рассмотрев материалы дела, с женщины в результате взыскали 62 тысячи рублей.
Напомним, в Североуральске родители семилетней девочки отсудили у мэрии 30 тысяч рублей за нападение бездомной собаки на их дочь.