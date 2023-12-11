Свердловским заводам предложили решать дефицит кадров через цифровизацию

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
По словам Черепанова, необходимо обратить внимание на детали увеличения производительности труда. В Свердловской области существует региональный проект на данную тематику.
В качестве примера Черепанов отмечает, что многие крупные компании региона уже используют цифровые системы, в частности, искусственный интеллект.
Ранее сообщалось, что в регионе не хватает кадров на рабочие места. В связи с этим в Свердловской области предложили сократить дефицит рабочих за счет школьников.