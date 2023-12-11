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Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Власти УрФО нашли способ, как решить проблему с дефицитом кадров

Свердловским заводам предложили решать дефицит кадров через цифровизацию

11 декабря 2023, 16:22
Фото: Midjourney

Власти УрФО нашли способ, как решить проблему с дефицитом кадров

Для решения проблемы нехватки кадров представитель президента в УрФО Черепанов предложение внедрить больше цифровизации в работе региона.

По словам Черепанова, необходимо обратить внимание на детали увеличения производительности труда. В Свердловской области существует региональный проект на данную тематику.

В качестве примера Черепанов отмечает, что многие крупные компании региона уже используют цифровые системы, в частности, искусственный интеллект.

Ранее сообщалось, что в регионе не хватает кадров на рабочие места. В связи с этим в Свердловской области предложили сократить дефицит рабочих за счет школьников.

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