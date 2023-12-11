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Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Спортсмен из Нижнего Тагила взял «бронзу» в соревнованиях по прыжкам на лыжам

Тагильчанин стал бронзовым призером международных соревнований по прыжкам на лыжах

11 декабря 2023, 15:59
Фото: 1MI

Спортсмен из Нижнего Тагила взял «бронзу» в соревнованиях по прыжкам на лыжам

Спортсмен из Нижнего Тагила Михаил Пуртов выступил на международных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.

В личном старте Михаил взял призовое место, прыгнув 96 метров. В результате лыжник из Нижнего Тагила забрал бронзовую медаль. В командном зачете он занял вторую позицию.

Самые лучшие показатели были у призеров Олимпиады-2022 Данила Садреева и Евгения Климова. Зимние конкурсы были проведены в Нижнем Тагиле. В них приняли участие российские, белорусские, казахские спортсмены.

Ранее сообщалось, что летающая лыжница из Нижнего Тагила стала призером первого этапа Кубка России.

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#Спорт#Нижний Тагил#Прыжки с трамплина#Лыжи#Прыжки#Прыжки на лыжах#Камилла Булгакова
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