Тагильчанин стал бронзовым призером международных соревнований по прыжкам на лыжах

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В личном старте Михаил взял призовое место, прыгнув 96 метров. В результате лыжник из Нижнего Тагила забрал бронзовую медаль. В командном зачете он занял вторую позицию.
Самые лучшие показатели были у призеров Олимпиады-2022 Данила Садреева и Евгения Климова. Зимние конкурсы были проведены в Нижнем Тагиле. В них приняли участие российские, белорусские, казахские спортсмены.
Ранее сообщалось, что летающая лыжница из Нижнего Тагила стала призером первого этапа Кубка России.