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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Авария парализовала движение трамваев в Нижнем Тагиле

Трамваи встали из-за ДТП в Нижнем Тагиле

11 декабря 2023, 13:22
Фото: ОД «Тагил без ям — Общественное движение»

Авария парализовала движение трамваев в Нижнем Тагиле

На улице Космонавтов в Нижнем Тагиле из-за аварии встали трамваи. Это произошло 11 декабря около бывшего «Дома книги».

Столкнулись большегруз и легковое авто. По словам очевидцев, движение на данном участке дороги затруднено. Об этом сообщили свидетели событий в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».

Фото: ОД "Тагил без ям - Общественное движение"
Трамваи стоят. По возможности, выбирайте альтернативные пути объезда, планируя свой маршрут, — рассказал очевидец событий.

Предварительно известно, что в аварии никто серьезно не пострадал.

Ранее под Нижним Тагилом столкнулись два грузовика. Один водитель погиб.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Пробка#Движение#Трамваи#Авария#Дарья Сорокина
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