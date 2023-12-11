Трамваи встали из-за ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Столкнулись большегруз и легковое авто. По словам очевидцев, движение на данном участке дороги затруднено. Об этом сообщили свидетели событий в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».
Трамваи стоят. По возможности, выбирайте альтернативные пути объезда, планируя свой маршрут, — рассказал очевидец событий.
Предварительно известно, что в аварии никто серьезно не пострадал.
Ранее под Нижним Тагилом столкнулись два грузовика. Один водитель погиб.