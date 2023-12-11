Участок Кольцовского тракта в Свердловской области открыли после ремонта

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Как сообщает правительство Свердловской области, работы по участку дороги с 4 по 11 километр Кольцовского тракта завершились, хотя изначально планировалось, что они пройдут в 2024 году.
Работы удалось провести гораздо раньше в связи с дополнительным финансирование области. Ремонтникам удалось сделать новое дорожное покрытие, поставить разметку. Сейчас движение по дороге разрешается со скоростью 90 км / час.
Ранее сообщалось, что Куйвашев требует передать области разбитую дорогу в Баранче.