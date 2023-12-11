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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Екатеринбурге власти города отчитались о запуске трассы до Кольцово

Участок Кольцовского тракта в Свердловской области открыли после ремонта

11 декабря 2023, 15:04
Фото: 1MI

В Екатеринбурге власти города отчитались о запуске трассы до Кольцово

В Екатеринбурге завершились работы на трассе, связывающей город с аэропортом Кольцово.

Как сообщает правительство Свердловской области, работы по участку дороги с 4 по 11 километр Кольцовского тракта завершились, хотя изначально планировалось, что они пройдут в 2024 году.

Работы удалось провести гораздо раньше в связи с дополнительным финансирование области. Ремонтникам удалось сделать новое дорожное покрытие, поставить разметку. Сейчас движение по дороге разрешается со скоростью 90 км / час.

Ранее сообщалось, что Куйвашев требует передать области разбитую дорогу в Баранче.

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#Свердловская область#Дорога#Ремонт дорог#Ремонт дороги#Аварийный ремонт дорог#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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